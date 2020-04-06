Федор Емельяненко: Мой бой запланирован на сентябрь-октябрь - Советский спорт
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06 апреля 2020 16:19ММАГичунцев Артур

Федор Емельяненко: Мой бой запланирован на сентябрь-октябрь

Ранее сообщалось, что 43-летний уроженец Старого Оскола решил завершить карьеру по окончании контракта.

Российский боец Bellator Федор Емельяненко раскрыл детали следующего поединка. По его словам, он пройдет осенью 2020 года.

«Мой бой запланирован где-то на сентябрь-октябрь. Скорее всего, это будет либо Англия, либо Америка, как и говорил Скотт Кокер», – заявил россиянин в эфире YouTube-канала «Сергей Лодыга».

На данный момент в активе Емельяненко 39 побед и 6 поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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