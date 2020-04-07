Хрюнов прокомментировал отказ Нурмагомедова лететь в США на поединок с Фергюсоном - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 апреля 2020 17:58ММАГичунцев Артур

Хрюнов прокомментировал отказ Нурмагомедова лететь в США на поединок с Фергюсоном

Боец обосновал свою позицию тем, что соблюдает карантин, а также следует рекомендациям руководства страны.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался после срыва сделки по организации поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Ранее стало известно, что место россиянина займет другой боец из США – Джастин Гэтжи. Их встреча состоится 18 апреля.

«Бой Хабиба и Фергюсона – тот поединок, который планировалось разместить на платной платформе. В условиях пандемии, думаю, ни один американский канал не получил бы страховки, связанной с его проведением. А все остальные спичи Дэны Уайта – слова лукавого человека.

Никогда в жизни не застрахуешь такое событие с таким количеством риска. А Хабиб поступил как нормальный человек и гражданин. Куда ему ехать в условиях пандемии?» – цитирует Хрюнова агентство «Р-Спорт».

Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона В 1980 году в Советском Союзе решили не раздавать слонов – не называть лучших игроков сезона. 05.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Источник: Ларионов может возглавить «Салават Юлаев» Источник: Барабанов заключил контракт с «Торонто» «Автомобилист» расстался с Мартемьяновым
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года» Продолжаем начатую вчера тему про переходы в биатлон из лыжных гонок - в мире и, даст бог, в сборной России ближайшего будущего. 01.04.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Артемий Панарин: От карантина у меня уже фляга немного подъезжает Артемий Панарин: Если НХЛ недозаработала, то взимает деньги с хоккеистов Александр Овечкин: Ягр играет до сих пор. Это впечатляет
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост. 01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег
Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Скабелка покинул Нур-Султан. Чтобы выстрелить в Ярославле? «Барыс» сообщил, что тренер Андрей Скабелка не договорился с клубом из Нур-Султана о новом контракте. Одного из самых перспективных специалистов сватают в Ярославль. 06.04.2020 15:00 Хоккей Домрачев Владислав
В Новосибирске сделали сенсационное открытие: в КХЛ 400 – 500 уникальных талантов Виталий Славин снова отвечает гендиректору «Сибири» Кириллу Фастовскому. 07.04.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
18:34 Хоккей Бывший защитник сборной Швейцарии Шаппот скончался от коронавируса
18:16 Биатлон Губерниев – о ситуации в СБР: Конфликт исчерпан, конференции не будет
17:58 ММА Хрюнов прокомментировал отказ Нурмагомедова лететь в США на поединок с Фергюсоном
17:40 Футбол Чемпионат Испании могут возобновить 28 мая
17:34 Футбол ФИФА не будет вести расследование в отношении России после заявлений Минюста США о взяточничестве
17:17 Хоккей Агент Денисенко: Григорий уезжает в НХЛ, будет подписано соглашение с «Флоридой»
16:57 Футбол Газизов – о понижении зарплат футболистам «Уфы»: Все решили без лишнего шума
16:37 Хоккей Источник: Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»
16:17 ММА Канделаки получила угрозы от человека, который представился родственником Нурмагомедова
16:05 Футбол Полузащитник «Локомотива» Рыбус ведет переговоры с клубом из Стамбула
15:53 Хоккей Источник: Барабанов заключил контракт с «Торонто»
15:43 Хоккей «Автомобилист» расстался с Мартемьяновым
15:30 Футбол «Валенсия» собирается предложить Родриго новый контракт
15:14 Биатлон Нильссон без отбора получила место в сборной Швеции по биатлону
15:02 Футбол Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018: Заявление о взятках – очередная попытка нас очернить
14:50 Баскетбол Андрей Кириленко: Никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США, он не делает предателем
14:35 Формула-1 «Мерседес» переоборудовал базу в Бриксуорте для производства систем ИВЛ
14:07 Футбол «ПСЖ» собирается выкупить трансфер Икарди у «Интера»
13:52 Хоккей Барабанов выбирает между «Аризоной» и «Торонто»
13:32 Футбол Александр Медведев: Думаю, РПЛ и РФС рассмотрят вариант с проведением матчей без зрителей
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
За сутки выявили еще 11 волгоградцев с COVID-19
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
В Тюменской области выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика