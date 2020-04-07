Хрюнов прокомментировал отказ Нурмагомедова лететь в США на поединок с Фергюсоном Боец обосновал свою позицию тем, что соблюдает карантин, а также следует рекомендациям руководства страны.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался после срыва сделки по организации поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Ранее стало известно, что место россиянина займет другой боец из США – Джастин Гэтжи. Их встреча состоится 18 апреля.

«Бой Хабиба и Фергюсона – тот поединок, который планировалось разместить на платной платформе. В условиях пандемии, думаю, ни один американский канал не получил бы страховки, связанной с его проведением. А все остальные спичи Дэны Уайта – слова лукавого человека.

Никогда в жизни не застрахуешь такое событие с таким количеством риска. А Хабиб поступил как нормальный человек и гражданин. Куда ему ехать в условиях пандемии?» – цитирует Хрюнова агентство «Р-Спорт».