В США назвали место проведения поединка Фергюсон – Гэтжи - Советский спорт
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08 апреля 2020 11:15ММАГичунцев Артур

В США назвали место проведения поединка Фергюсон – Гэтжи

Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на New York Times.

18 апреля состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249, а его главным событием станет бой двух американцев – Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Ранее президент лиги Дана Уайт сообщил, что нашел безопасное место для проведения ивента. Он подчеркнул, что в эти дни UFC занимается подписанием контракта, после чего об этом объявят официально.

Согласно источнику, турнир состоится в казино, которое располагается на севере штата Калифорния, в индейской резервации, где не действуют законы атлетической комиссии соответствующего штата.

На сегодняшний день 36-летний Фергюсон является первым номером легкого веса. Он не проигрывает с 2012 года. В его активе победная серия из 12 боев. Что касается 31-летнего Гэтжи, то 4-й номер дивизиона провел в лучшей лиге мира 6 боев, одержал 4 победы и потерпел 2 поражения.

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