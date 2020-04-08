Тони Фергюсон: Нурмагомедов и Макгрегор – сборище трусов

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон высказался о предстоящем поединке против американца Джастина Гэтжи, а также обрушился с критикой на чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
«Хабиб хотел, чтоб ему надрали одно место, но, похоже, он выбыл из игры. Теперь у нас есть Гэтжи. Говорят, он гвоздь программы? Что ж, я покажу ему, что это такое. Напихаю так, что этот парень отправится к звездам.
Мне нечего сказать ни Хабибу, ни Макгрегору. Они оба закончили. Пусть уходят. Я давно всем и все доказал. ММА – для настоящих мужиков, а эти двое – сборище трусов», – сказал Фергюсон.
Напомним, изначально американец должен был подраться с Нурмагомедовым, однако, россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ. Таким образом, место Хабиба занял 31-летний Гэтжи.
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится.
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