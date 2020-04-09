Бойца ММА застрелили у собственного дома В США был убит Айсайя Чапман, выступавший в Bellator.

Полиция обнаружила 30-летнего Чапмана возле его собственного дома с огнестрельными ранениями. Бойца ММА доставили в больницу, где он скончался. За свою карьеру он провел 14 боев, в которых одержал 9 побед (5 - досрочно). Последний раз Чапман выходил в октагон в 2019 году, уступив Патрику Миксу.