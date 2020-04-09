Друг Макгрегора: Хочу быть честным, поэтому скажу, что не стоит винить Нурмагомедова 31-летний уроженец Дагестана не смог покинуть родину из-за закрытия границ.

Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов прокомментировал решение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова отказаться от вылета в США на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

«Хочу быть честным, поэтому скажу, что не стоит винить Нурмагомедова. Да, в предыдущих случаях он был виновен, но сейчас все выглядит иначе. Мир закрылся на карантин, поэтому тут не может быть вопросов. Конечно, Хабиб мог вылететь на бой, но его можно понять», – рассказал Лобов в подкасте Eurobash.

Напомним, россиянин обосновал свою позицию тем, что соблюдает карантин, а также следует рекомендациям руководства страны. Таким образом, 36-летний Фергюсон получил в соперники соотечественника Джастина Гэтжи.