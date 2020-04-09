Намаюнас потеряла двух членов семьи из-коронавируса и отказалась от выступления на UFC 249 Об этом заявил менеджер спортсменки Брайан Батлер-Ау.

Американский боец смешанного стиля Роуз Намаюнас пропустит турнир UFC 249, который состоится 18 апреля.

На этой неделе спортсменка потеряла двух членов семьи. Как уточнил ее менеджер, оба скончались из-за коронавируса.

Добавим, что 27-летняя Намаюнас должна была провести реванш с Джессикой Андраде из Бразилии, которой она уступила в мае 2019 года.