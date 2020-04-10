Турнир UFC 249 отменен Президент UFC Дана Уайт рассказал, что все попытки провести номерной турнир, оказались неудачными.

UFC 249, запланированный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

«Мы были готовы провести турнир, но получили звонок сверху. Нам посоветовали остановиться», – сказал Уайт.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи.

Планировалось, что турнир пройдет на частном острове.