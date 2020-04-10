Александр Волков: Мой турнир запланирован на 20 июня в Канаде. Ничего не отменено

– Пока что мой турнир запланирован на 20 июня в Канаде. Ничего не отменено. Турнир должен состояться. Соответственно, я готовлюсь дома, у меня есть снаряды. Я стараюсь не провоцировать других людей на то, чтобы они выходили из дома, - сказал Волков.
Напомним, что накануне стало известно, что в итоге отменил турнир UFC 249, планировавшийся на 18 апреля, был отменен. Вследствие чего могут быть отменны и турниры после этой даты.
Ближайшие турниры UFC запланированы на 25 апреля, 2, 9 и 16 мая, а также на 6, 13, 20 и 27 июня. Ожидается, что как минимум все весенние турниры будут отменны.
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