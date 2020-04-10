Александр Волков: Мой турнир запланирован на 20 июня в Канаде. Ничего не отменено - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 апреля 2020 06:42ММАУсачев Владислав

Александр Волков: Мой турнир запланирован на 20 июня в Канаде. Ничего не отменено

Боец UFC тяжелого веса Александр Волков рассказал о том, что турнир UFC Fight Night 177, на котором он должен выступить не отменен.

– Пока что мой турнир запланирован на 20 июня в Канаде. Ничего не отменено. Турнир должен состояться. Соответственно, я готовлюсь дома, у меня есть снаряды. Я стараюсь не провоцировать других людей на то, чтобы они выходили из дома, - сказал Волков.

Напомним, что накануне стало известно, что в итоге отменил турнир UFC 249, планировавшийся на 18 апреля, был отменен. Вследствие чего могут быть отменны и турниры после этой даты.

Ближайшие турниры UFC запланированы на 25 апреля, 2, 9 и 16 мая, а также на 6, 13, 20 и 27 июня. Ожидается, что как минимум все весенние турниры будут отменны.

«Чаще всего слышал слово откат». Почему Ларионов и наш хоккей никак не найдут друг друга Легендарный Игорь Ларионов заявил, что не против стать тренером серьезного клуба. 08.04.2020 18:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА Избран новый состав совета директоров КХЛ Андрей Назаров: За несколько дней соберу команду любого уровня
«Аскаров – интересный парень». Но это не профессия Вратарь Ярослав Аскаров из системы СКА и форвард Родион Амиров из «Салавата Юлаева» вошли в топ-10 рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ перед драфтом новичков. 09.04.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Госпиталь на стадионе «Боруссии» и отель «Стэмфорд Бридж». Как используют арены в отсутствие матчей «Советский спорт» изучил, какими функциями сейчас наделили футбольные стадионы, ледовые катки и даже автодромы. 09.04.2020 18:00 Футбол Велиев Эмиль
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Чанов – об Акинфееве: Когда он закончит? Вспоминаю слова Фила Эспозито… Сегодня вратарю сборной России Игорю Акинфееву исполнилось 34 года. Мы расспросили об имениннике его бывшего тренера Вячеслава Чанова. 08.04.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Новости
06:42 ММА Александр Волков: Мой турнир запланирован на 20 июня в Канаде. Ничего не отменено
05:39 ММА Турнир UFC 249 отменен
23:50 Футбол Глушаков – о понижении зарплат в «Ахмате»: Пойду на полставки ремонт обуви делать
23:36 Футбол Геннадий Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек
23:22 ММА Намаюнас потеряла двух членов семьи из-коронавируса и отказалась от выступления на UFC 249
23:08 Футбол Месси прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Интер»
22:51 Хоккей Артемий Панарин: Вся семья гнала самогон, дедушка, бабушка, отец. Я не пробовал
22:47 Футбол Московское «Торпедо» сократило зарплату игрокам и тренерам на 25%
22:37 Хоккей Артемий Панарин: Если так пойдет, скоро прилечу в Россию. Как у вас там с караоке?
22:29 Хоккей Малкин объяснил, почему не вернулся в Россию на время паузы в НХЛ
22:22 Хоккей Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
22:08 Биатлон Логинов – о возможных переменах в СБР: На мне это никак не скажется
21:47 Футбол Лионель Месси: Я был поражен игрой Анри
21:29 Футбол Тимощук назвал команду, которая удивила его во второй половине сезона
21:11 Хоккей Малкин – о коронавирусе в Нью-Йорке: Трупы складывают друг на друга – это кошмар
20:53 Футбол Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам
20:29 Баскетбол Официально: Чемпионат Европы среди мужчин перенесли на 2022 год
20:11 Хоккей Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА
19:54 Лыжный спорт Полторанин применял кровяной допинг на Олимпиаде в Пхенчхане
19:40 Футбол Глушаков провел тренировку на заднем дворе (видео)
We do leave our people behind! Russians are forced to live at Seoul airport
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Как второй отпуск»: почему режим самоизоляции может нравиться? Отвечают тагильчане
В Тюмени на 9 апреля от коронавируса вылечились еще три человека
Почти 10 тысяч омичей сняли с карантинного учета
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика