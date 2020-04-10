Емельяненко провел поединок с сыном Кадырова Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко встретился на «ринге» с 12-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.

Ролик, который записали во время тренировки, был опубликован в Instagram-профиле спортсмена, сообщает «Профиль».

Емельяненко поспарринговался с начинающим бойцом. В ходе тренировки более опытный спортсмен помогал сыну Кадырова подсказками.