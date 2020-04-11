Джастин Гэтжи: Сейчас мы все должны победить в бою против коронавируса Американский боец прокомментировал отмену турнира UFC 249.

Джастин Гэтжи в инстаграме поделился эмоциями после отмены своего поединка против Тони Фергюсона. Джастин должен был заменить на турнире UFC 249 российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мне было очень приятно получить столько поддержки от разных людей со всего мира перед боем, – написал Гэтжи. – Это придало мне энергии. Я счастлив представлять на турнирах родной город, своих друзей и семью.

Я буду много и тяжело работать перед встречей с новым противником. Сейчас мы все должны победить в бою с коронавирусом. В этом нам поможет желание положительно повлиять на окружающую среду. Всем спасибо! Дана Уайт – босс. Я горд вести с ним дело».

Бой Гэтжи – Фергюсон должен был состояться 18 апреля. Президент UFC Дана Уайт собирался провести турнир на частном острове, но был вынужден отменить все поединки.

«Мы получили звонок сверху. Нам посоветовали остановиться», – заявил Уайт.