Тренер Макгрегора предложил провести турнир c участием Конора, Хабиба, Фергюсона и Гэтжи Финал можно было бы провести перед Новым годом.

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, на своей странице в твиттере предложил провести своеобразный турнир в легкой весовой категории.

В августе могли бы состояться полуфиналы. Макргегор сразился бы с Джастином Гэджи, а Хабиб Нурмагомедов – с Тони Фергюсоном. Ну а накануне Нового года можно организовать финал.

Стоит отметить, что в гипотетическом турнире лучших бойцов легкого дивизиона UFC Кавана не нашел места для Дастина Порье, занимающего второе место в рейтинге.

Напомним, что несмотря на пандемию коронавируса президент UFC Дана Уайт до последнего отказывался отменять проведение турнира UFC 249. Вместо Нурмагомедова с Фергюсоном 18 апреля должен был сразиться Гэтжи на частном острове. Тем не менее, UFC все-таки пришлось приостановить проведение всех своих турниров на неопределенный срок.