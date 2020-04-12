Друг Макгрегора: Федор Емельяненко – величайший боец в истории, тут и говорить не о чем За всю карьеру в ММА 42-летний россиянин одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов рассказал, кому по праву принадлежит звание лучшего бойца в истории ММА.

«Это очень легкий вопрос, потому что все прекрасно знают – это Федор Емельяненко, который уничтожал всех на своем пути. Вспомните, как он выступал в Pride, а эта организация была сильнее UFC. К тому же, он одолел пять чемпионов UFC, победил Мирко Крокопа его же оружием.

Больше всего мне нравилось его умение выступать в разных стилях. Федор – величайший боец в истории. Тут и говорить не о чем», – цитирует Лобова BJPenn.

Ранее сообщалось, что следующий бой Емельяненко состоится осенью 2020 года и пройдет в Великобритании.