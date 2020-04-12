Владимир Соловьев предрек дружбу Хабиба и Конора

«Хабиб очень хорошо борется, но, на мой взгляд, иногда он очень опасно пропускает в голову, - заявил Соловьев в прямом эфире инстаграма Игоря Лазорина. - Это мое абсолютно дилетантское и любительское мнение. Он фантастически талантливый парень, и надо понимать, что олимпийским чемпионом иногда стать легче, чем показать такой послужной список, как у Хабиба».
А вот что сказал телеведущий о Макгрегоре: «Конор даже не включает голову, его задача просто сделать шоу. Ему надо, чтобы никто не отрывался от экрана. И у него получается. Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные стулья в автобус, уголовное преследование... Мне кажется, время пройдет, и они с Хабибом подружатся, у них будут прекрасные отношения».
Напомним, что ни Нурмагомедов, ни Макгрегор не были заявлены на турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, но был недавно отменен из-за коронавируса.
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