Хабиб Нурмагомедов: В мирное время надо готовиться к войне Российский боец UFC пессимистично настроен относительно сроков завершения пандемии.

«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, - написал Хабиб в своем инстаграме. - Но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться».

Напомним, что ранее один из соперников Хабиба Конор Макгрегор выразил опасения, что в Ирландии через три недели может начаться революция.