Хабиб Нурмагомедов: В мирное время надо готовиться к войне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 апреля 2020 18:26ММАСергеев Иван

Хабиб Нурмагомедов: В мирное время надо готовиться к войне

Российский боец UFC пессимистично настроен относительно сроков завершения пандемии.

«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, - написал Хабиб в своем инстаграме. - Но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться».

Напомним, что ранее один из соперников Хабиба Конор Макгрегор выразил опасения, что в Ирландии через три недели может начаться революция.

Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов. 09.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Бывший нападающий «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру в 39 лет Свечников обошел Макдэвида и признан автором лучшего гола в сезоне (видео) Никита Зайцев: Для моей бывшей жены понятие семьи чуждо
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности. 10.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
18:57 Футбол Акинфеев о болельщиках ЦСКА: Это наш локомотив. В хорошем смысле слова
18:48 Футбол «Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью
18:38 Футбол Бразильцы из «Ахмата» обратились в посольство с просьбой помочь им вернуться на родину
18:35 Футбол Игорь Акинфеев: Был бы пухлым, подумал бы о тренажерном зале дома
18:26 ММА Хабиб Нурмагомедов: В мирное время надо готовиться к войне
18:23 Футбол Торрес может перейти из «Валенсии» в дортмундскую «Боруссию»
18:18 Футбол Акинфеев рассказал о том, как ЦСКА обокрали в аэропорту Манчестера
18:11 Баскетбол Источник: Куфос покинет ЦСКА
17:57 Фигурное катание Туктамышева опубликовала шуточное видео о жизни девушек на карантине
17:38 Футбол Проведение матчей Евро в Мюнхене находится под вопросом
17:26 ММА Конор Макгрегор: Еще три недели – и начнется революция
17:19 Футбол «Лацио» интересуется сыном Хаджи
16:57 Баскетбол Этторе Мессина: Сомневаюсь, что сезон Евролиги получится возобновить
16:52 Футбол БАТЭ в гостях разгромил «Минск»
16:22 Футбол Президент «Брешии» о предложении «Лацио» доиграть сезон: Крики осла не слышны Богу
16:15 Хоккей Бывший нападающий «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру в 39 лет
16:06 Футбол Бывший советник Мутко скончался в возрасте 80 лет
15:53 Теннис Анастасия Павлюченкова: Сомневаюсь, что этот сезон будет доигран
15:47 Футбол Жена Мамаева: Почему людей штрафуют? Это вообще законно?
15:35 Футбол Дортмундская «Боруссия» предложила за полузащитника «Валенсии» 40 млн евро
QR - пропуска против Конституции, или почему государство пошло вразнос
Картина дня в Приморье: рейды полиции, пустые пляжи и пожар на «проспекте Красоты»
Еще один условно положительный случай коронавируса выявили в Карелии
Банда вымогателей, которая «крышевала» автобусные перевозки, обезврежена в Оренбурге
Неделя в Удмуртии: карантин в больницах, скандальный министр и «золотые» макароны
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика