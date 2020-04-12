Конор Макгрегор: Еще три недели – и начнется революция Знаменитый боец UFC высказал свои опасения в связи с ситуацией, сложившейся в Ирландии в период пандемии.

«Возможно, мы находимся в трех неделях от революции. Я высказал свои доводы», – сказал Конор. Напомним, что ранее Макгрегор заявил, что Правительство Ирландии должно полностью закрыть границы.

На данный момент в стране зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них - 320 с летальным исходом.