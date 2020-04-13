«Если что, в Москву подамся». Орловский показал, как проводит время на карантине (фото) Белорусский спортсмен находится в США, где из-за коронавируса скончались более 22 тысяч человек.

Боец UFC Андрей Орловский оставил запись в соцсети на фоне непростой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

В своем Instagram 41-летний уроженец Бобруйска выложил фото, где он поливает газон и написал: «Ну, а что? Если что, в Москву подамся, плитку мыть у мэра Собянина, опыт уже имею. Начинаю уже переживать, что зазноба моя Милана Орловская, как прапор в армии, чтобы дурь в голову не лезла, держит бойца занятым с утра и до отбоя. Я тебя люблю».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrei Arlovski (@andreiarlovski) 13 Апр 2020 в 9:58 PDT

Добавим, что за всю карьеру в ММА Орловский одержал 28 побед и потерпел 19 поражений.