WWE разрешили проводить турниры во Флориде. У UFC появился шанс

По информации ESPN, согласно записке, разосланной в минувший четверг офисом губернатора Флориды Рона ДеСантиса, в список «социально значимых услуг» штата на время пандемии были добавлены «работники профессионального спортивного и медийного производства с национальной аудиторией - включая спортсменов, артистов, съемочную группу и любые другие, необходимые для содействия им, - только если место закрыто для широкой публики».
Как отмечает телеканал, данное решение может открыть дорогу для остальных видов спорта, чтобы возобновить их в штате. Так, отвечая на вопрос относится ли это к турнирам UFC, представителя офиса губернатора Флориды ответил, что в записке не указываются конкретные виды спорта, поскольку место проведения мероприятия закрыто для широкой публики.
Напомним, что UFC приостановил все соревнования на неопределенный срок. Позже президент организации Дана Уайт дал понять, что он хочет возобновить турниры как можно скорее.
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