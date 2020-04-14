Николай Клименко: Несмотря на паузу, мы бы все равно хотели провести бой между Шлеменко и Тейлором Бой Шлеменко против Тейлора может состоятся после снятия ограничительных мер

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко сообщил, что хочет провести бой между Александром Шлеменко и Луисом Тейлором сразу после окончания ограничительных мер, связанных с пандемией.

- У RCC был плотный календарь на этот год, апрельский турнир обещал быть очень интересным. Но несмотря на вынужденную паузу, мы бы все равно хотели провести бой между Шлеменко и Тейлором. Этот бой очень крупный, мы давно его планировали. Александру очень сложно подобрать соперника. Тейлор — топовый боец, он был победителем Гран-при PFL. Но сейчас нам ничего не остается, кроме как просто ждать, - приводит слова Клименко пресс-служба Russian Cagefighting Championship.

Напомним, что изначально поединок Александра Шлеменко и Луиса Тейлора должен был состоятся в декабре прошлого года на турнире RCC7, но Тейлора заменил экс-боец UFC Дэвид Бранч.

Позже поединок Шлеменко – Тейлор планировался на 25 апреля и должен был возглавить турнир RCC8, но был отложен из-за ситуации с коронавирусом.