Алистар Оверим: Наверное, я уже подхватил этот вирус Голландский тяжеловес UFC Алистар Оверим заявил, что не боится пандемии, так как уже подхватил вирус во время посещения Таиланда.

- Я всегда был одержим вопросами здоровья и иммунитета. Вот почему я не особенно боюсь этого вируса. Наверное, я его уже подхватил. Я был в Таиланде, и там был окружен китайцами, некоторые из них находились очень близко и имели соответствующие симптомы.

Пандемия пойдет на убыль. В этот момент UFC станет первым, кто проведет турнир. Надеюсь, что выступлю на нем, - приводит слова Оверима Valetudo.ru

Напомним, что Оверим проведет свой следующий поединок против американца Уолта Харриса. Изначально этот бой должен был состояться в рамках турнира UFC Fight Night 172 в городе Портленд (штат Орегон, США) 11 апреля, но был перенесен на неопределенный срок.