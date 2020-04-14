Тренер Хабиба не хочет боя против Фергюсона Нынешней весной проведение поединка россиянина и американца сорвалось уже в пятый раз.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что не хотел бы, чтобы следующим соперником российского бойца стал Тони Фергюсон.

«Кто станет соперником Хабиба? Если бы у меня был выбор, то хотелось бы, чтобы это был Гэтжи, – цитирует Мендеса MMA Fighting. – Мне просто хочется, чтобы бой гарантированно состоялся. Других причин нет.

Если не Гэтжи, то кто-то другой, только не Фергюсон. Исключительно из-за опасений, что бой с Тони опять может сорваться. Бой срывался пять раз подряд. Такого не было никогда.

Когда может состоятся следующий бой Хабиба? В августе или в сентябре. Если в августе, то на турнире в Сан-Франциско. Если в сентябре, то в Абу-Даби».

Напомним, что Нурмагомедов должен был сразиться с Фергюсоном в Нью-Йорке 18 апреля, однако организации турнира UFC 249 помешала пандемия коронавируса. После того, как Хабиб не смог вылететь в США из России, его заменил Джастин Гэтжи, однако и этот бой провести не удалось, хотя президент UFC Дана Уайт заявлял, что договорился о проведении турнира по смешанным единоборствам на каком-то частном острове.