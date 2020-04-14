Хавьер Мендес: Хабиб не выбирал вариант с отказом от боя - Советский спорт
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14 апреля 2020 21:02ММАШарафудинов Виктор

Хавьер Мендес: Хабиб не выбирал вариант с отказом от боя

Поединок Нурмагомедова против Тони Фергюсона сорвался в пятый раз.

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о том, почему российскому бойцу пришлось сняться с турнира UFC 249.

«Хабиб не выбирал вариант с отказом от боя, – заявил Мендес в интервью MMA Fighting. – Он просто вернулся домой, тренировался и ждал от UFC новостей о мести проведения турнира. Боссы лиги не смогли назвать точное место, а потом он просто не смог получить разрешение на вылет. У Хабиба не было разрешения, и у него не было пункта назначения. Теперь мы понимаем, почему место не называлось. Это грозило утечкой информации и дальнейшей отменой шоу.

Хабиб поступил совершенно правильно, полетев сначала в Абу-Даби. Тогда шла речь о том, что бой, скорее всего, пройдет там. Не получив разрешения на пересечение границы, он поехал домой и тренировался там».

Напомним, что Нурмагомедов должен был сразиться с Фергюсоном в Нью-Йорке 18 апреля, однако организации турнира UFC 249 помешала пандемия коронавируса. После того, как Хабиб не смог вылететь из России, его заменил Джастин Гэтжи, однако и этот бой провести не удалось, хотя президент UFC Дана Уайт заявлял, что договорился о проведении турнира по смешанным единоборствам на каком-то частном острове.

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