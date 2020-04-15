Дастин Порье: Хочу подраться с Конором, но не хочу больше выпрашивать бои Американский боец – бывший чемпион UFC в легком весе.

Дастин Порье в интервью MMA Fighting заявил о желании сразиться с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мне бы хотелось подраться с Макгрегором, но я без проблем встречусь с Дэном Хукером, – заявил Порье. – Предпочтительнее, конечно, крупный бой с самым высокорейтинговым соперником. Но я не хочу больше кружить вокруг этих парней или выпрашивать поединки.

Все зависит от решения UFC, а также от самого Конора. Я определенно открыт к бою. С удовольствием подрался бы с ним в полусреднем весе.

Мы можем подраться по правилам бокса или по правилам ММА. Готов сделать это и в среднем весе. Для меня это не имеет значения. Я просто хочу получить самый большой бой из всех возможных».

В 32 поединках в профессиональных смешанных единоборствах Порье одержал 25 побед, потерпев 6 поражений. В сентябре прошлого года американец уступил Хабибу Нурмагомедову в Абу-Даби. Бой был остановлен в третьем раунде.