Дацик, арестованный за незаконное пересечение границы, собирается вернуться в MMA в нынешнем году

Супруга Вячеслава Дацика Виктория рассказала о том, что несмотря на арест российский боец ММА собирается продолжить карьеру в нынешнем году.
«В этом году Вячеслав будет уже дома, – написала Виктория в инстаграме своего мужа. – Статья действительно предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет, но это если проносят через границу незаконные и запрещенные предметы.
Так как Вячеслав подписал досудебку и вину признал (его губит доброта, многие этим и пользуются, все мы понимаем, что он не хотел сам переходить эту границу, ему это ни к чему). Мало того, что мы это понимаем, следствие тоже это понимает, поэтому в этом году он снова вернется к боям».
В ночь с 21 на 22 декабря Дацик на лодке вместе со своим знакомым пытался пересечь реку Нарва и был задержан пограничниками. 23 декабря было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
15 декабря 38-летний боец возобновил профессиональную карьеру после того, как провел год в колонии за нападение на подпольный публичный дом. Дацик провел бой в рамках финала Чемпионата мира по правилам TNA. Его соперником стал французский тяжеловес Жером Ле Банне. Во втором раунде Дацик пропустил тяжелый удар в печень и не смог продолжить поединок, уступив техническим нокаутом.
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