Олейник оценил состав участников турнира UFC 250

«Неплохой кард, верно?!» - написал Олейник в инстаграм.
Ранее стало известно, что в рамках турнира могут состояться поединки между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи за временный титул в легком весе, Генри Седжудо и Домиником Крузом за титул в легчайшем весе, а также бой в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер.
Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что организация планирует проведение турнира на 9 мая.
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