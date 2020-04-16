Олейник оценил состав участников турнира UFC 250 Российский боец UFC Алексей Олейник оценил список возможных участников турнира UFC 250.

«Неплохой кард, верно?!» - написал Олейник в инстаграм.

Ранее стало известно, что в рамках турнира могут состояться поединки между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи за временный титул в легком весе, Генри Седжудо и Домиником Крузом за титул в легчайшем весе, а также бой в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер.

Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что организация планирует проведение турнира на 9 мая.