Олейник оценил состав участников турнира UFC 250 - Советский спорт
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16 апреля 2020 08:15ММА

Олейник оценил состав участников турнира UFC 250

Российский боец UFC Алексей Олейник оценил список возможных участников турнира UFC 250.

«Неплохой кард, верно?!» - написал Олейник в инстаграм.

Ранее стало известно, что в рамках турнира могут состояться поединки между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи за временный титул в легком весе, Генри Седжудо и Домиником Крузом за титул в легчайшем весе, а также бой в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер.

Напомним, что глава UFC Дана Уайт заявил, что организация планирует проведение турнира на 9 мая.

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