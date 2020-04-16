UFC запускает в России видеосервис UFC Fight Pass

На UFC Fight Pass будут доступны все турниры промоушена, проходящие в прямом эфире, включая ранние прелимы. Все турниры UFC в прямом эфире будут представлены на русском и английском языке.
UFC Fight Pass также будет транслировать более 200 мероприятий в год от лучших лиг боевых искусств со всего мира, включая Invicta FC, Glory Kickboxing, QUINTET, а также боксерские турниры Роя Джонса-младшего, включая те, что проходят в России.
Данная платформа также представит обширный архив прошедших событий UFC: все сезоны Ultimate Fighter, самые яркие турниры Strikeforce, PRIDE, WEC и других ведущих промоушенов.
Подписчики UFC Fight Pass получат дополнительные преимущества подписки – возможность ранней покупки билетов на турниры UFC до официального старта продаж, а также скидки и специальные предложения от партнеров промоушена.
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