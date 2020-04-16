UFC запускает в России видеосервис UFC Fight Pass UFC объявил о запуске собственного видеосервиса для фанатов ММА на русском языке – UFC Fight Pass с эксклюзивным предложением прямых трансляции всех турниров UFC за 399 рублей в месяц, а также будут доступны скидки при оформлении на 6 и 12 месяцев.

На UFC Fight Pass будут доступны все турниры промоушена, проходящие в прямом эфире, включая ранние прелимы. Все турниры UFC в прямом эфире будут представлены на русском и английском языке.

UFC Fight Pass также будет транслировать более 200 мероприятий в год от лучших лиг боевых искусств со всего мира, включая Invicta FC, Glory Kickboxing, QUINTET, а также боксерские турниры Роя Джонса-младшего, включая те, что проходят в России.

Данная платформа также представит обширный архив прошедших событий UFC: все сезоны Ultimate Fighter, самые яркие турниры Strikeforce, PRIDE, WEC и других ведущих промоушенов.

Подписчики UFC Fight Pass получат дополнительные преимущества подписки – возможность ранней покупки билетов на турниры UFC до официального старта продаж, а также скидки и специальные предложения от партнеров промоушена.