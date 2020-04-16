Дана Уайт: Я не хочу никого увольнять и не хочу, чтобы бойцы сидели год без возможности зарабатывать Глава UFC Дана Уайт заявил, что продолжит подготовку к турниру, который должен состоятся 9 мая на «Fight Island», не смотря на пандемию коронавируса.

- Слушайте, я не собираюсь останавливаться. Насколько это реально? Да, это может быть сделано. Это просто очень дорого. Но я готов потратить деньги, чтобы осуществить задуманное. Я не сижу и не жду, пока кто-нибудь скажет мне, что пришло время это сделать. Мы должны смотреть вперед, анализируя сложившуюся ситуацию.

У меня есть обязательства перед моими сотрудниками и моими бойцами. Я не хочу никого увольнять и не хочу, чтобы бойцы сидели целый год без возможности зарабатывать, но хочу, чтобы все были в безопасности.

Вместо того, чтобы прятаться от этого вируса, необходимо выяснить, как мы можем продолжать функционировать, но при этом оставаться в безопасности. Моя самая большая проблема с этой пандемией - дезинформация. Мы читаем что-то здесь, что-то там, но никто на самом деле не знает, что происходит, - приводит слова Уайт MMA Fighting.

Ранее стало известно, что в рамках турнира, который должен пройти 9 мая, могут состояться поединки между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи за временный титул в легком весе, Генри Седжудо и Домиником Крузом за титул в легчайшем весе, а также бой в полулегком весе между Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер. Также в рамках турнира российский боец Алексей Олейник должен встретится с бразильцем Фабрисиу Вердумом.