Крис Жустино: Уайт должен сделать что-то еще, чем просто думать о себе и организации турниров Бразильский боец смешанных единоборств Крис «Сайборг» Жустино раскритиковала главу UFC Дану Уайта за желание провести турнир во время пандемии.

- Все должны соблюдать карантин. Это правило для всех. Вы знаете, что многие люди не хотят находиться сейчас дома. А многие продолжают сражаться с вирусом. И думаю, что Уайт лично должен сделать что-то иное, чем просто думать о себе и организации турниров. Я считаю, что лучше подождать, как и все проявить уважение, - рассказала Сайборг в интервью MMA Junkie.

Ранее «Сайборг» обвинила UFC в отсутствии культуры организации турниров, заявив, что американский боец Тони Фергюсон заслужил того, чтобы узнать об отмене своего поединка с соотечественником Джастин Гейджи раньше СМИ.