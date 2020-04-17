Ян – о поединке с Мораесом: Большая вероятность, что бой пройдет в США - Советский спорт
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17 апреля 2020 16:20ММАГичунцев Артур

Ян – о поединке с Мораесом: Большая вероятность, что бой пройдет в США

Ранее сообщалось, что поединок состоится в Казахстане.

Российский боец UFC Петр Ян сообщил, что промоушен может изменить место проведения турнира, где ему предстоит поединок против бразильца Марлона Мораеса.

«Я надеюсь, что бой с Мораесом сохранит статус пятираундового, как мы и подписали. На данный момент я не знаю ни по поводу Казахстана, ни по поводу «бойцовского острова». Сейчас очень много моментов надо учитывать: стабилизируется ли ситуация с коронавирусом, готов ли будет Казахстан принять турнир с экономической точки зрения из-за эпидемии.

Мне кажется, что сейчас больше вероятность, что бой пройдет в США. Надеюсь, что к июню ситуация стабилизируется», – приводит слова Петра пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

В крайнем поединке россиянин одолел американца Юрайю Фейбера, а Мораес победил соотечественника Жозе Алду.

Добавим, что бразилец занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC, а Ян – четвертое.

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