Вячеслав Василевский: Кто пишет критику про Хабиба – дураки Ранее боец из Дагестана отказался от вылета в США, отметив, что будет находиться на карантине.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о последних событиях вокруг чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Также он дал прогноз на возможный поединок против американца Тони Фергюсона.

«Кто пишет критику про Хабиба – дураки. Они ничего не понимают в жизни. Он дрался с великими бойцами. Хабиб за этот бой получил бы больше, чем обычно. Все профессиональные бойцы не могут испугаться и дать заднюю. Боец может не выйти только из-за финансов, никакого страха перед соперником.

Хабиб завалял бы Фергюсона. У Тони есть момент, что он бьет очень остро и есть возможность рассечения. Стилистически Хабиб сильнее, у него менее изящная техника, но она более действующая.

Хабиб – физика, функционалка и напор. Ничего сверхъестественного, он делает не так много, но делает очень круто. Высокий темп и бешеная функционалка ломает людей», – сказал Василевский «Чемпионату».

По информации СМИ, бой Нурмагомедова и Фергюсона может состояться в августе или сентябре.