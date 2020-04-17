Яна Куницкая: Когда следующий бой? UFC отменяет все турниры, ничего сказать не могу В крайнем поединке 30-летняя уроженка Мурманска проиграла американке Аспен Лэдд.

Российский боец UFC Яна Куницкая ответила на вопросы болельщиков в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

«В Россию мы не собираемся, просто застряли в Бразилии из-за пандемии, аэропорты не работают. Когда границы вновь откроют, то поедем обратно в штаты, будет там жить и тренироваться.

Когда следующий бой? Ну вы же видите какая ситуация в мире, что UFC даже турниры отменяет. Так что ничего по поводу боя сказать не могу», – сказала Куницкая.

За всю карьеру в ММА россиянка одержала 12 побед и потерпела пять поражений.