UFC подал заявление на патент для регистрации торговой марки Fight Island Промоушен по-прежнему хочет провести турнир на острове.

Как сообщает MMA Fighting, американская лига UFC работает над организацией турнира на острове.

Согласно источнику, такое решение напрямую связано с пандемией коронавируса, которая не позволяет провести мероприятия в США или какой-либо другой стране.

Отмечается, что промоушен уже подал заявления на патенты для регистрации торговых марок UFC Fight Island и Fight Island в патентное ведомство США.

Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 перенесли с 18 апреля на 9 мая, а его место проведения станет известно позднее.