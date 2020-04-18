Макгрегор посмеялся над Фергюсоном, согнавшим вес к отмененному бою - Советский спорт
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18 апреля 2020 11:38ММАШарафудинов Виктор

Макгрегор посмеялся над Фергюсоном, согнавшим вес к отмененному бою

Ирландец пообещал, что от американца останется только межпозвоночная жидкость.

Несмотря на отмену турнира UFC 249 Тони Фергюсон все равно решил согнать вес, сбросив более 11 кг. Американец объяснил свое решение обязательствами перед своей командой, спонсорами и семьей, однако был высмеян бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором.

«Ха-ха-ха. От тебя останется только межпозвоночная жидкость, когда я до тебя доберусь, пацан», – написал Макгрегор в твиттере, однако затем удалил запись.

Бой Фергюсона против Джастина Гэтжи был перенесен с 18 апреля на 9 мая. Изначально Тони должен был сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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