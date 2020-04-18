UFC выбрал лучшие фрагменты из трэштока Хабиба во время боев (видео) Нурмагомедов выиграл все 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах.

UFC в своем официальном инстаграме опубликовал видео лучших фрагментов трештока чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В подборку вошли фрагменты общения российского бойца против американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205, обращение к главе UFC Дэйне Уайту в рамках турнира UFC 219, где Нурмагомедов сражался с бразильцем Эдсоном Барбозом, и разговор Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229. Посмотреть эту публикацию в Instagram What is @Khabib_Nurmagomedov's best trash talking moment? 🏆 Публикация от ufc (@ufc) 17 Апр 2020 в 10:02 PDT