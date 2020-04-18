UFC выбрал лучшие фрагменты из трэштока Хабиба во время боев (видео) - Советский спорт
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18 апреля 2020 12:16ММАШарафудинов Виктор

UFC выбрал лучшие фрагменты из трэштока Хабиба во время боев (видео)

Нурмагомедов выиграл все 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах.

UFC в своем официальном инстаграме опубликовал видео лучших фрагментов трештока чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В подборку вошли фрагменты общения российского бойца против американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205, обращение к главе UFC Дэйне Уайту в рамках турнира UFC 219, где Нурмагомедов сражался с бразильцем Эдсоном Барбозом, и разговор Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229.

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What is @Khabib_Nurmagomedov's best trash talking moment? 🏆

Публикация от ufc (@ufc)

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