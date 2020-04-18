Хабиб Нурмагомедов: Цените родителей, они – ключи от рая (фото) Спортсмен обратился к своим подписчикам в Instagram.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал болельщиков уделять больше внимания своим родителям.

«В это нелегкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям, ведь родители – это ключи от рая.

Цените родителей, ведь у кого их уже нет жалеют и отдали бы все что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», – написал боец, выложив фото своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, 31-летний спортсмен провел в ММА 28 боев и одержал 28 побед. Ожидается, что в сентябре он проведет поединок против американца Тони Фергюсона.