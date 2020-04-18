Хабиб Нурмагомедов: Цените родителей, они – ключи от рая (фото)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал болельщиков уделять больше внимания своим родителям.
«В это нелегкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям, ведь родители – это ключи от рая.
Цените родителей, ведь у кого их уже нет жалеют и отдали бы все что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», – написал боец, выложив фото своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Напомним, 31-летний спортсмен провел в ММА 28 боев и одержал 28 побед. Ожидается, что в сентябре он проведет поединок против американца Тони Фергюсона.
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