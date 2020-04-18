Бетербиев – о поединке Хабиба и Сен-Пьера: Буду болеть за Жоржа Его слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев объяснил, почему будет болеть за канадца Жоржа Сен-Пьера в возможном поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы болел за земляка. А кто мой земляк, вы сами знаете. Земляк же получается... Я же в Канаде живу, значит Сен-Пьер – мой земляк», – сказал Бетербиев.

Ранее сообщалось, что 31-летний Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе, хочет провести поединок с легендарным канадцем и попросил об этом руководство лиги.

Что касается Бетербиева, то он является уроженцем Дагестана.