Бетербиев – о поединке Хабиба и Сен-Пьера: Буду болеть за Жоржа - Советский спорт
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18 апреля 2020 22:14ММАГичунцев Артур

Бетербиев – о поединке Хабиба и Сен-Пьера: Буду болеть за Жоржа

Его слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев объяснил, почему будет болеть за канадца Жоржа Сен-Пьера в возможном поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы болел за земляка. А кто мой земляк, вы сами знаете. Земляк же получается... Я же в Канаде живу, значит Сен-Пьер – мой земляк», – сказал Бетербиев.

Ранее сообщалось, что 31-летний Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе, хочет провести поединок с легендарным канадцем и попросил об этом руководство лиги.

Что касается Бетербиева, то он является уроженцем Дагестана.

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