Бетербиев – о поединке Хабиба и Сен-Пьера: Буду болеть за Жоржа

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев объяснил, почему будет болеть за канадца Жоржа Сен-Пьера в возможном поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Я бы болел за земляка. А кто мой земляк, вы сами знаете. Земляк же получается... Я же в Канаде живу, значит Сен-Пьер – мой земляк», – сказал Бетербиев.
Ранее сообщалось, что 31-летний Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе, хочет провести поединок с легендарным канадцем и попросил об этом руководство лиги.
Что касается Бетербиева, то он является уроженцем Дагестана.
Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев «Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Ну и?», «Судья продажная…», «Ноу криминалити!» Краткий словарь нашего футбола Вспоминаем фразы и мемы, в которых вся история футбола в России. 16.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей