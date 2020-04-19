Хабиб Нурмагомедов: Моя история запомнится, как самые доминирующие четыре года в UFC (видео)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме видео своего боя против бразильца Рафаэла дос Аньоса, который состоялся 19 апреля 2014 года. Хабиб вспомнил, как после той победы получал травмы, а также назвал последние четыре года своих выступлений «самыми доминирующими в истории UFC».
«Ровно четыре года назад, выиграв 6 боев подряд, я был очень близок к поясу, – написал Нурмагомедов. – Но потом я получил очень серьезную травму колена, и боец, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом, потом я получил еще один разрыв колена во время возвращения, потом перелом ребер, после чего я смог вернуться только через два года.
Но то, что было после возвращения, уже история, история которая запомнится как самые доминирующие четыре года в истории UFC. С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то нет, но, что интересно, мы продолжим идти дальше».
Напомним, что Нурмагомедов выиграл в профессиональных смешанных единоборствах все 28 своих поединков.
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