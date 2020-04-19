Хабиб Нурмагомедов: Моя история запомнится, как самые доминирующие четыре года в UFC (видео) Российский боец поделился воспоминаниями в своем инстаграме.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме видео своего боя против бразильца Рафаэла дос Аньоса, который состоялся 19 апреля 2014 года. Хабиб вспомнил, как после той победы получал травмы, а также назвал последние четыре года своих выступлений «самыми доминирующими в истории UFC».

«Ровно четыре года назад, выиграв 6 боев подряд, я был очень близок к поясу, – написал Нурмагомедов. – Но потом я получил очень серьезную травму колена, и боец, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом, потом я получил еще один разрыв колена во время возвращения, потом перелом ребер, после чего я смог вернуться только через два года.

Но то, что было после возвращения, уже история, история которая запомнится как самые доминирующие четыре года в истории UFC. С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то нет, но, что интересно, мы продолжим идти дальше».

Напомним, что Нурмагомедов выиграл в профессиональных смешанных единоборствах все 28 своих поединков.