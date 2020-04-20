Фергюсон – о бое с Макгрегором: Обойдется. Пусть встает в очередь Американец ответил на выпад экс-чемпиона в двух весовых категориях.

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора.

Ранее последний заявил: «От тебя останется только межпозвоночная жидкость, когда я до тебя доберусь, пацан».

«Может, он был пьян? Мне плевать на его слова. Конор хочет боя, потому что я именитый оппонент. Обойдется. Меня это не интересует.

Я должен подраться с Гэтжи, а Макгрегор пусть встает в очередь», – сказал американец для ESPN.

По слухам, 36-летний Фергюсон сразится с американцем Джастином Гэтжи 9 мая. Их поединок возглавит турнир UFC 249.