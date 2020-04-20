Порье сделал прогноз на бой Фергюсон – Гэтжи По слухам, их встреча может пройти 9 мая.

Топовый боец UFC Дастин Порье назвал фаворита в поединке американцев Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона.

«Мы имеем дело с ММА, а тут может произойти все, что угодно. Думаю, помешать Гэтжи может только кардио.

Если поединок уйдет в поздние раунды, то Фергюсон перехватит инициативу, однако, я считаю, что Джастин закончит бой намного раньше», – цитирует американца MMA Fighting.

Добавим, что 36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду.

Что касается Гэтжи, то 31-летний американец провел в UFC шесть боев, четыре победы и два поражения, в том числе Дастину Порье.