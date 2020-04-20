Фергюсон показал, как работает над ударной техникой (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2020 22:15ММАГичунцев Артур

Фергюсон показал, как работает над ударной техникой (видео)

По слухам, 9 мая 36-летний американец сразится с соотечественником Джастином Гэтжи.

Первый номер рейтинга UFC Тони Фергюсон опубликовал запись в соцсети, где показал, как отрабатывает ударную технику.

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Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Фергюсон не знает поражений с 2012 года. На данный момент в его активе победная серия из 12 боев.

В апреле этого года он должен был подраться с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым, однако, их поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.

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