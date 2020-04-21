Официально: все турниры UFC в мае отменены Руководство UFC обратилось к болельщикам, которые успели забронировать билеты на четыре бойцовских вечера.

Речь идет о турнирах UFC Fight Night и UFC 250, которые планировалось провести 25 апреля в Линкольне, 2 мая в Оклахома-Сити, 9 мая в Сан-Паулу и 16 мая в Сан-Диего. Билеты на эти мероприятия можно сдать обратно, получив 100-процентную компенсацию. При этом UFC планирует вернуться к проведению соревеований «в ближайшее время».

Напомним, ранее отменили и самый ожидаемый UFC 249, в котором изначально должны были 18 апреля биться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. После замены россиянина, отказавшегося покидать Россию во время пандемии, на Джастина Гэтжи турнир хотели организовать в индейской резервации, но эту идею заблокировали власти.