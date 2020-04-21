У бойца UFC обнаружили коронавирус Об этом он заявил телеканалу ESPN.

Американский боец смешанного стиля Лайман Гуд, выступающий в UFC, сообщил, что заразился коронавирусом.

«Я знал, что это случилось. В тот момент я вообще ничего не чувствовал. На самом деле, я переживал за свою семью, друзей и товарищей по тренировкам, потому что контактировал с ними. Очень рад, что этого не случилось, потому что виновен был бы я», – цитирует Гуда ESPN.

За всю карьеру в ММА 34-летний американец одержал 21 победу и потерпел пять поражений.