У бойца UFC обнаружили коронавирус

Американский боец смешанного стиля Лайман Гуд, выступающий в UFC, сообщил, что заразился коронавирусом.
«Я знал, что это случилось. В тот момент я вообще ничего не чувствовал. На самом деле, я переживал за свою семью, друзей и товарищей по тренировкам, потому что контактировал с ними. Очень рад, что этого не случилось, потому что виновен был бы я», – цитирует Гуда ESPN.
За всю карьеру в ММА 34-летний американец одержал 21 победу и потерпел пять поражений.
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Звезды спорта и другие животные Без братьев наших меньших пережить эту бесконечную самоизоляцию было бы гораздо сложнее. Вот кто составляет компанию представителям российского спорта на карантине. 20.04.2020 10:00 Футбол Сергеев Иван «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай Насри пропал в ОАЭ. Это не первое загадочное исчезновение звезд спорта Вспоминаем случаи, когда со спортсменами терялась связь. Часто это заканчивалось трагедией. 20.04.2020 13:00 Футбол Сергеев Иван