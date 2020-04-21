Хабиб Нурмагомедов: Не мог поверить, что через один раунд на мне окажется пояс UFC (видео) - Советский спорт
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21 апреля 2020 17:06ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Не мог поверить, что через один раунд на мне окажется пояс UFC (видео)

31-летний уроженец Дагестана стал чемпионом промоушена весной 2018 года.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как завоевал чемпионский пояс.

Напомним, он выиграл его в поединке против американца Эла Яквинты, одолев соперника по решению судей.

«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд на мне окажется пояс UFC.

Тяжело описать эти эмоции, но эти люди, которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», – написал боец в своем Instagram, выложив следующее видео:

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Добавим, что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед.

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