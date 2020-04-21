Ян: Почему не дали бой с Сехудо? Может, в UFC не хотят еще одного российского чемпиона Уроженец Красноярского края не понимает логики в решении промоушена.

Топовый боец UFC Петр Ян прокомментировал заявление пресс-службы о скором поединке двух американцев – Генри Сехудо и Доминика Круза.

Напомним, ранее Сехудо, являющийся чемпионом в легчайшем весе, должен был подраться с бразильцем Жозе Алду, однако, последний не смог прилететь в США из-за закрытия границ.

«Это расстраивает. Круз не дрался три года, и тут ему дают титульник. Я считаю, что это серьезный удар по репутации лиги.

Почему не дали бой мне? Возможно, потому что я не из Америки. Может, потому что я сейчас за пределами США, а может он просто боится меня или они не хотят еще одного чемпиона из России», – цитирует Яна MMA Fighting.

Добавим, что россиянин провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед. Эти летом он проведет поединок с первым номером рейтинга – бразильцем Марлоном Мораесом.