Источник: UFC 249 пройдет 9 мая во Флориде Точное место проведения перенесенного с 18 апреля бойцовского турнира не уточняется.

Главным событием UFC 249, как и планировалось, станет поединок Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи, который заменил не имеющего возможности покинуть Россию во время пандемии Хабиба Нурмагомедова. По данным MMA Fighting, турнир пройдет в одном из городов штата Флорида.

Ранее UFC 249 пытались провести на территории индейской резервации, однако в последний момент власти Калифорнии потребовали отказаться от этой идеи. Пока известно, что перед началом турнира, который теперь назначен на 9 мая, все бойцы съедутся в Джексонвиль.

Напомним, до этого руководство UFC официально перенесло остальные четыре турнира, которые должны были пройти в апреле и мае.