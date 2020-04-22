Тренер Хабиба намекнул на возможность перехода российского бойца в средний вес Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что российский боец мог бы успешно выступать в ММА и в среднем весе.

«Хабиб великолепно проявил бы себя потрясающе в среднем весе, – рассказал Мендес в своем YouTube-канале. – Вопрос в том, захочет ли он этого. Примет ли такое решение.

В какой весовой категории? Считаю, он способен драться в 185 фунтах – да, вот настолько он хорош. Он силен не только физически. Многие недооценивают, насколько он умелый боец».

185 фунтов – это категория до 84 кг, т.е. средний вес. Легкий вес – категория до 70 кг (или же 155 фунтов).

31-летний Нурмагомедов провел в профессиональных смешанных единоборствах 28 поединков, одержав 28 побед, и в данный момент владеет чемпионским титулом UFC в легком весе.