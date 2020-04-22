Тренер Хабиба намекнул на возможность перехода российского бойца в средний вес

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что российский боец мог бы успешно выступать в ММА и в среднем весе.
«Хабиб великолепно проявил бы себя потрясающе в среднем весе, – рассказал Мендес в своем YouTube-канале. – Вопрос в том, захочет ли он этого. Примет ли такое решение.
В какой весовой категории? Считаю, он способен драться в 185 фунтах – да, вот настолько он хорош. Он силен не только физически. Многие недооценивают, насколько он умелый боец».
185 фунтов – это категория до 84 кг, т.е. средний вес. Легкий вес – категория до 70 кг (или же 155 фунтов).
31-летний Нурмагомедов провел в профессиональных смешанных единоборствах 28 поединков, одержав 28 побед, и в данный момент владеет чемпионским титулом UFC в легком весе.
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