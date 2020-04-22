Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC: Хабиб – настоящий трудяга

Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC Роман Фомин рассказал о том, что Хабиб Нурмагомедов не смог бы добиться чемпионского титула без упорного труда, поскольку в спорте не все зависит от природных данных.
«Генетика – это возможности человека, которые вкупе с правильным образом жизни помогают ему добиться успеха в спорте, – рассказал Фомин в интервью RT. – Безусловно, у Хабиба Нурмагомедова есть какая-то предрасположенность к смешанным единоборствам. Нельзя достичь высокого результата, не являясь одаренным атлетом.
Но также можно сказать, что Хабиб – настоящий трудяга. Видно, что он очень много и давно работает. Его восхождение на вершину стало результатом системного процесса».
31-летний Нурмагомедов в данный момент чемпион UFC в легком весе. На счету российского бойца 28 побед в 28 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Не все хоккей. Кто не побоится пойти на арены после окончания эпидемии коронавируса Одной из мер безопасности на аренах при возобновлении спортивных мероприятий называют увеличение дистанции между зрителями. Но так ли она эффективна? 20.04.2020 22:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай «В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Забирайте Месси c доплатой. Уйдут ли цены на футболистов в минус вслед за нефтью? Экономическая ситуация в мире ухудшается с каждым днем, что грозит обрушением футбольному рынку. 21.04.2020 17:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной., 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий