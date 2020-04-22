Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC: Хабиб – настоящий трудяга Роман Фомин рассказал сочетание каких факторов помогает Хабибу Нурмагомедову добиваться успехов в смешанных единоборствах.

Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC Роман Фомин рассказал о том, что Хабиб Нурмагомедов не смог бы добиться чемпионского титула без упорного труда, поскольку в спорте не все зависит от природных данных.

«Генетика – это возможности человека, которые вкупе с правильным образом жизни помогают ему добиться успеха в спорте, – рассказал Фомин в интервью RT. – Безусловно, у Хабиба Нурмагомедова есть какая-то предрасположенность к смешанным единоборствам. Нельзя достичь высокого результата, не являясь одаренным атлетом.

Но также можно сказать, что Хабиб – настоящий трудяга. Видно, что он очень много и давно работает. Его восхождение на вершину стало результатом системного процесса».

31-летний Нурмагомедов в данный момент чемпион UFC в легком весе. На счету российского бойца 28 побед в 28 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.