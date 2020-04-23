Менеджер Нурмагомедова рассказал, при каких условиях состоится бой с Сен-Пьером Ранее канадец объявил о завершении карьеры, однако, ради поединка с россиянином он готов вернуться в ММА.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своем отношении к легендарному бойцу Жоржу Сен-Пьеру, а также поставил тому условия по организации поединка со своим клиентом.

«Жорж – величайший боец всех времен. Он мой друг. Я очень уважаю этого парня. Но Хабиб – мой брат, у нас очень близкие отношения. Если Сен-Пьер хочет поединка с ним, то мы это сделаем.

Я могу сказать вам, что Жорж должен сделать три вещи: позвонить мне, потом Уайту (президенту лиги), а он его очень уважает, что бывает редко, ну и сделать вес. Вот и все», – цитирует Абдель-Азиза BJPenn.com.

За всю карьеру в ММА 31-летний Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. В активе 38-летнего канадца – 26 побед и два поражения.