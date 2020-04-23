Гэтжи заявил о желании подраться с Нурмагомедовым - Советский спорт
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23 апреля 2020 19:47ММАГичунцев Артур

Гэтжи заявил о желании подраться с Нурмагомедовым

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о планах на будущее, отметив, что нацелен на поединок с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

«Уверен, я выиграю временный пояс, но это меня не остановит. Это будет еще один шаг к поставленной цели. Я не буду считать себя настоящим чемпионом.

Я побью Тони, а потом встречусь с Хабибом, потому что хочу стать лучшим легковесом мира. Хочу, чтоб Нурмагомедов попытался убить меня, иначе я перестану уважать его», – цитирует Гэтжи MMA Mania.

Добавим, что 36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. В активе Нурмагомедова – 28 боев и 28 побед.

Что касается Гэтжи, то 31-летний американец провел в UFC шесть боев, четыре победы и два поражения, в том числе Дастину Порье.

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