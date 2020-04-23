Нурмагомедов пожелал всем мусульманам избавиться от ненависти Соответствующий пост боец опубликовал в своем Instagram.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

«Пусть этот месяц принесет нам милость Аллаха и простит нам все наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова.

Когда у Абдуллах ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, спросили, как он встречал месяц Рамадан, он ответил, что ни один из нас не имел смелости встречать этот месяц с каплей ненависти к своему брату по вере. Пусть всевышний поможет нам и избавит нас от этой болезни, которая поразила целые страны», – говорится в сообщении Нурмагомедова.

31-летний уроженец Дагестана не знает поражений на профессиональном уровне. Он провел 28 боев и одержал 28 побед.