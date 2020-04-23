Нурмагомедов пожелал всем мусульманам избавиться от ненависти

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.
«Пусть этот месяц принесет нам милость Аллаха и простит нам все наши грехи. В этот месяц мы должны улучшиться во всех смыслах этого слова.
Когда у Абдуллах ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, спросили, как он встречал месяц Рамадан, он ответил, что ни один из нас не имел смелости встречать этот месяц с каплей ненависти к своему брату по вере. Пусть всевышний поможет нам и избавит нас от этой болезни, которая поразила целые страны», – говорится в сообщении Нурмагомедова.
31-летний уроженец Дагестана не знает поражений на профессиональном уровне. Он провел 28 боев и одержал 28 побед.
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Александр Руденко. Почему лучший молодой игрок не интересен своему клубу? Наш автор обращает внимание на талантливого спартаковца, который, несмотря на уникальные природные данные, преданность клубу и отличную статистику, до сих пор остается вне поля зрения тренерского штаба. 22.04.2020 14:30 Футбол Николаев Ярослав Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай 150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав От 3:10 до чуда на льду – история простого американского парня из многодетной семьи Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги. 21.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий «Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий